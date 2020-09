Chivu, Thiago Motta e Kallon: i tre ex interisti promossi all’esame per la qualifica Fifa Pro

Inter, sono tanti gli ex calciatori nerazzurri abilitati al corso di allenatore Uefa Pro, Thiago Motta, Mohammed Kallon e Christian Chivu. Quest’ultimo allena già l’Under 17 della squadra nerazzurra

INTER MOTTA KALLON E CHIVU ABILITATI/ Dopo Andrea Pirlo, sono tanti gli ex calciatori che hanno preso il patentino di allenatori abilitati Uefa Pro, dopo aver superato l’esame e quindi, qualora qualcuno vorrà dargli una possibilità, potranno allenare anche una squadra di serie A. Come ha spiegato l’Ansa, la qualifica UEFA Pro è infatti la massima abilitazione riconosciuta a livello europeo per un tecnico e permette di poter allenare qualsiasi squadra, anche quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B maschile. Tra questi anche gli ex nerazzurri Thiago Motta, Mohammed Kallon e Cristian Chivu, quest’ultimo sta già svolgendo questa professione a livello giovanile con l’Inter Under 17. Viceversa Thiago Motta, ha potuto assaggiare, anche se per pochi mesi la serie A nel campionato 2018/19 con il Genoa dove venne esonerato a dicembre del 2018. Discorso diverso per Andrea Pirlo e Vincenzo Italiano, per entrambi è il debutto assoluto in serie A. L’allenatore bianconero vanta solo l’esperienza in serie C con la squadra giovanile della Juventus, mentre il tecnico dello Spezia ha iniziato a fare esperienze nel 2016 nelle serie minori e nel 2018/19 con il Trapani in serie C, fino all’approdo nella scorsa stagione nella squadra ligure, che ha portato inaspettatamente alla promozione in serie A.

Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, arrivo Vidal bloccato | Ecco il motivo

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Oltre agli ex calciatori Luca Toni, Morgan De Santis e Mauro Antonioli, a prendere l’abilitazione ci sono anche delle ex calciatrici come Patrizia Panico, Nazzarena Grilli e Manuela Tesse. In ogni caso le prime due allenano già, rispettivamente la Nazionale Under 15 maschile e la Nazionale under 17 femminile e si aggiungono nell’elenco delle allenatrici calcistiche alla ct della Nazionale italiana femminile Milena Bertolini, a Carolina Morace e Elisabetta Bavagnoli.