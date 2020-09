Frimann: “Eriksen ha bisogno di una sorta di garanzia che Antonio Conte creda in lui”

Inter, l’ex calciatore della nazionale danese Per Frimann ha voluto dare il suo parere sul suo connazionale Christian Eriksen, che sembra trovare poco spazio nella squadra milanese

INTER FRIMANN SU ERIKSEN/ L’ex nazionale danese Per Frimann, ha voluto dare il suo parere sulla situazione che sta vivendo il suo connazionale Christian Eriksen all’Inter. Intervistato da Viaplay, ha spiegato che il miglior giocatore della nazionale del suo paese è sacrificato in panchina, seppure in un grande club come quello nerazzurro, e quindi ha dichiarato in merito: “Ha bisogno di una sorta di garanzia che Antonio Conte creda in lui. Perché altrimenti semplicemente non ha senso. La situazione è dura, anche perché, pur guadagnando un sacco di soldi, per i calciatori è molto stressante e difficile stare sei mesi da una parte e poi dire alla famiglia di dover traslocare altrove. Dove anche lui non può essere completamente sicuro che avrà successo. Questa è davvero una decisione difficile per lui. Ma direi che dovrebbe farlo se con Conte è così disperato come sembra”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Un bel problema per l’allenatore nerazzurro, visto che sulla classe dell’ex Tottenham non si può discutere, ma che purtroppo resta di difficile collocazione in un 3-5-2, anche se l’intenzione, soprattutto con l’arrivo di Vidal, sembrerebbe quella di virare verso un 3-4-1-2, che permetterebbe al giocatore scandinavo di giocare con minori compiti tattici difensivi.