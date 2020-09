Calciomercato Inter, Perisic può tornare in Germania | Le ultime

Ivan Perisic è destinato a lasciare nuovamente l’Inter. Possibile il ritorno in Germania, dove è stato la scorsa stagione con la maglia del Bayern Monaco

Ivan Perisic è uno degli ‘esuberi’ dell’Inter. Non riscattato dal Bayern Monaco nonostante un’ottima annata, con tanto di conquista da protagonista del Triplete, l’esterno croato non rientra nei piani di Antonio Conte, con i nerazzurri al lavoro per disfarsene una volta per tutte liberandosi così del suo ingaggio superiore ai 5 milioni di euro netti. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI. Perisic vanta estimatori in tutta Europa, dall’Inghilterra alla stessa Germania lasciata solo qualche settimana fa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo stellare in attacco | ‘Solo’ 23 milioni

Calciomercato Inter, Lipsia su Perisic: la formula dell’affare

Proprio in Germania potrebbe far ritorno il classe ’89 di Spalato, visto che ad oggi, stando al ‘Corriere dello Sport’, il club più interessato a lui è il Lipsia. Il club targato Red Bull è economicamente in grado di soddisfarlo sul piano dell’ingaggio ed esaudire le richieste dell’Inter. La società del gruppo Suning vorrebbe almeno 12 milioni di euro e sarebbe aperta al prestito con obbligo di riscatto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, assalto a Smalling | Ecco l’offerta allo United

Calciomercato Inter, super scambio per Lautaro | Doppio colpo per Conte