Calciomercato, sprint Juventus e ‘beffa’ all’Inter | Rischio furia Conte

Le ultime di calciomercato Inter chiamano in causa Antonio Conte. Il tecnico potrebbe scagliarsi nuovamente contro la società se l’affondo della Juventus andasse in porto

Rischio nuovo ‘scontro’, quantomeno all’interno delle mura di Appiano, tra Antonio Conte e i dirigenti dell’Inter. ‘Colpa’ della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘calciomercatoweb.it’, infatti, il club bianconero ha effettuato un vero e proprio sprint per Emerson Palmieri. Il terzino mancino ex Roma è in cima alla lista del tecnico interista, assieme al compagno di squadra Marcos Alonso, ma il suo futuro potrebbe essere alla corte di Pirlo. Il club presieduto da Andrea Agnelli è a caccia di un laterale sinistro dopo l’infortunio di Alex Sandro e vista l’uscita imminente di Luca Pellegrini.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Brozovic in uscita | Possibile svolta: i dettagli

Calciomercato Inter, accelerata Juventus per Emerson Palmieri: rischio nuova ‘esplosione’ di Conte

La Juve vorrebbe l’ex Emerson in prestito con diritto di riscatto, il Chelsea ha aperto al prestito (del resto l’italo-brasiliano è ai margini) pretendendo però l’obbligo. Affare da 20 milioni di euro, con le cessioni bloccate l’Inter rischia di lasciarselo sfuggire e di assistere a una nuova esplosione di Conte, al quale intanto è stato finalmente consegnato Vidal.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, bomber dal Real | Offerto il vice Lukaku

Calciomercato Inter, scambio col Milan | Salta tutto