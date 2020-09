Calciomercato Inter, incontro con Ds e agente | Nuovo prestito

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Eddie Salcedo. Il giovane attaccante sta per lasciare nuovamente la squadra nerazzurra

Non solo Candreva, a patto che si convinca a trasferirsi alla Sampdoria, anche Eddie Salcedo si appresta a lasciare l’Inter. A meno di sorprese, però, per quanto riguarda il giovane attaccante la formula sarà quella del prestito secco, di nuovo al Verona dove ha militato l’anno scorso. Come raccolto da Calciomercato.it, il direttore sportivo degli scaligeri D’Amico e l’agente del classe 2001 sono a colloquio con la dirigenza interista per perfezionare l’operazione. Salcedo, che in questi giorni ha lavorato con la prima squadra guidata da Conte, è un’espressa richiesta dal tecnico dei veronesi Juric.

