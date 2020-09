Ronaldo: il ‘Fenomeno’ compie oggi 44 anni. Gli auguri da parte dell’Inter e dei tifosi

Inter, l’ex attaccante dell’Inter Luis Nazario De Lima, in arte ‘Ronaldo’ compie oggi 44 anni. Il sito ufficiale nerazzurro lo ha voluto omaggiare, ricordando che è stato il primo attaccante nella Hall of Fame della squadra milanese

INTER RONALDO COMPLEANNO/ Giorno speciale per un giocatore speciale, che era, è e sarà sempre croce e delizia per i tifosi nerazzurri, che provano per lui una sorta di amore e odio. L’ex attaccante Luis Nazario De Lima, in arte Ronaldo, compie oggi 44 anni. L’attaccante venne acquistato da Massimo Moratti nell’estate del 1997 e rimase in nerazzurro fino al 2002. Dopo una prima annata terminata con la vittoria nella finale del Parco dei Principi di Parigi contro la Lazio per 3-0 della coppa Uefa e il secondo posto molto polemico, per usare un eufemismo, dietro alla Juventus in campionato, negli altri 4 anni successivi il ‘Fenomeno’ causa infortuni a catena, riuscì a disputare solo 36 incontri di campionato segnando 24 reti. Al termine della stagione 2001-02 culminata con il 5 maggio e il ‘regalo’ dello scudetto all’odiata Juventus, è fuggito al Real Madrid per poi, sgarro ancora maggiore, passare al Milan con il quale segnò pure un gol in un derby, con tanto di esultanza, vinto poi in rimonta dalla squadra nerazzurra per 2-1. Nonostante questo, i tifosi interisti lo hanno premiato lo stesso ed è diventato il primo attaccante della Hall of Fame nerazzurra nel 2018, i successivi sono stati Giuseppe Meazza nel 2019 e Diego Milito nel 2020.

Queste le parole, che il sito ufficiale nerazzurro gli ha dedicato per questa speciale ricorrenza: “Oggi Ronado, che nel 2018 è diventato il primo attaccante ad entrare ufficialmente nella Hall of Fame nerazzurra, compie 44 anni e riceve gli auguri di tutto il mondo Inter e dei tifosi nerazzurri”.