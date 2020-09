Calciomercato Inter, giocatore invendibile | Out per 45 giorni

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un esubero della squadra allenata da Conte impossibile da cedere viste le sue condizioni fisiche

L’arrivo di Arturo Vidal (senza indennizzo, solo bonus) non chiude certamente la campagna acquisti dell’Inter. Campagna acquisti che resta comunque ‘condizionata’ a quella cessioni. Sono ancora tanti, infatti, i cosiddetti ‘esuberi’, ovverosia quei calciatori che non rientrano nei piani di Antonio Conte. Tra questi c’è Matias Vecino, già vicino alla partenza nella scorsa sessione di gennaio. Il centrocampista uruguagio ha concluso anzitempo la passata stagione a causa dell’intervento al menisco del ginocchio destro. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Vecino è incedibile: le ultime

Su Vecino risultano esserci diversi club inglesi e spagnoli, di recente è stato poi offerto allo Zenit che è a caccia di rinforzi per il centrocampo. La risposta dei russi è stata tuttavia negativa. Venderlo, bisogna dirlo, sarà pressoché impossibile per Marotta e Ausilio. E il motivo è semplice: il classe ’91, come riporta stamane il ‘Corriere dello Sport’, dovrà stare ai box ancora per 45 giorni, ovvero un altro mese e mezzo.

