Le ultime di calciomercato Inter evidenziano l’ufficialità dell’approdo in nerazzurro di Arturo Vidal. Ecco il comunicato del club targato Suning

Adesso è ufficiale, Arturo Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter. Ecco il comunicato del club nerazzurro: “Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona“. Il cileno, preso senza indennizzo (“1 milione di euro in bonus”, precisa il Barça), ha firmato fino al giugno 2022 con opzione per un’altra stagione. Stipendio da circa 6 milioni di euro netti per il classe ’87 di San Joaquin, che potrebbe debuttare già sabato contro la Fiorentina. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

