Il giro di attaccanti in Serie A non si è ancora concluso. Sia Juventus che Inter sono a caccia di un numero nove di scorta. Beffa Llorente

L’intrigo tra Juventus, Roma e Napoli alla fine si è risolto con l’arrivo a Torino di Alvaro Morata andando di fatto a congelare anche l’addio di Dzeko e il conseguente approdo nella capitale di Milik. Si mischiano quindi ancora una volta le carte per quanto riguarda il reparto avanzato delle big di Serie A. Nello specifico i bianconeri di Pirlo potrebbero non aver concluso la campagna rafforzamenti nella zona avanzata del campo ed anzi starebbero valutando un obiettivo dell’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Llorente si propone alla Juventus: beffa nerazzurra

Con il ritorno a Torino di Morata, la Juve ora è alla ricerca di un vice per dare respiro allo spagnolo. In questo senso, secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, al di là della prima scelta Moise Kean, la società di Agnelli starebbe valutando anche quello di Fernando Llorente. Il basco del Napoli avrebbe infatti chiamato Andrea Pirlo per proporsi ai bianconeri come attaccante di scorta.

La Juventus starebbe valutando la situazione: l’ex Bilbao ha l’età e l’esperienza giusta per aspettare il suo momento in panchina andando a massimizzare i minuti a disposizione. il calciatore ha inoltre un passato bianconero proprio con Pirlo e Morata. In questo quadro resterebbe fuori l’Inter che aveva pensato anche a Llorente come possibile vice Lukaku.

