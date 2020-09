Candreva: “Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra”

Inter, trovato l’accordo tra Inter e Samp per la cessione definitiva di Antonio Candreva alla squadra ligure. L’ex laziale dopo quattro anni lascia Milano per Genova per iniziare una nuova avventura con la maglia blu-cerchiata. Il suo messaggio ai tifosi

INTER CANDREVA AI SALUTI/ E’arrivata finalmente la fumata bianca, per la cessione a titolo definitivo di Antonio Candreva alla Sampdoria. La trattativa si è conclusa con un esborso di 2,5 milioni di euro, da parte del club ligure alla società meneghina. Dopo circa una settimana di tira e molla, alla fine le due società hanno trovato il giusto compromesso e l’ex laziale arriverà alla corte di Claudio Ranieri. Come ha spiegato Sky Sport, il giocatore firmerà un contratto di quattro anni che lo legherà alla squadra blu-cerchiata fino al 2024. Sarà quindi Antonio Candreva, l’esterno di valore e maturità che il tecnico aveva chiesto al club doriano. Dopo 4 stagioni, dal 2016 ad oggi, con 124 presenze in serie A e 12 reti, 7 in Coppa Italia con 4 reti e 20 nelle coppe europee con 2 reti per un totale di 151 presenze e 18 gol, saluta un giocatore da cui i tifosi nerazzurri si aspettavano forse qualcosa di più, anche se sul suo impegno e professionalità non c’è nulla da contestargli.

Queste le sue parole di commiato, dedicate ai tifosi nerazzurri dal suo profilo Instagram: “Orgoglioso di aver dato tutto con la maglia nerazzurra. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto ed il sostegno di questi anni…ho cercato di ricambiarli in campo, sempre, fino all’ultima goccia di sudore. Vi abbraccio e in bocca al lupo