Calciomercato Inter, bomba Eriksen | Scambio shock

Poco visto da Antonio Conte, Christian Eriksen è ancora in attesa di capire quale sarà il suo destino in nerazzurro. Spunta uno scambio shock

La lista di calciatori in uscita dall’Inter è ancora piuttosto lunga e nelle ultime settimane di mercato Marotta e soci dovranno lavorare sodo per sfoltire l’organico di Antonio Conte. Tra i calciatori in dubbio c’è anche Christian Eriksen, poco convincente nei primi mesi in nerazzurro e probabile partente qualora dovesse arrivare un’offerta realmente convincente dalle parti di San Siro. Il centrocampista danese piace soprattutto in Premier League dove ha dato il meglio di se con la maglia del Tottenham. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Manchester United su Eriksen: scambio con Smalling

Anche Eriksen dunque è nella lista dei sacrificabili come altri top player come Brozovic e Skriniar. Secondo quanto rivelato da ‘Todofichajes.com’ ci sarebbe per il danese un assalto imminente del Manchester United, interessato al ragazzo già prima che scegliesse i nerazzurri nella finestra invernale. Stando al portale spagnolo i ‘Red Devils’ metterebbero al tavolo delle trattative una proposta da 18 milioni di euro, anche meno di quanto fu pagato dalla stessa Inter.

Visti i buoni rapporti che intercorrono tra i club non è escluso che il Manchester possa offrire uno scambio alla pari con Chris Smalling, obiettivo di Marotta come post Skriniar con buona pace della Roma che lo vorrebbe nella capitale. Un’altra ipotesi di scambio relativa ad Eriksen arriva quindi da Ilario Di Giovanbattista, direttore di ‘Radio Radio’, il quale parla della possibilità di utilizzare il danese per arrivare a Ndombele. In tal caso Eriksen farebbe ritorno al Tottenham dopo appena otto mesi…

