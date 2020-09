Calciomercato Inter, UFFICIALE Godin si trasferisce al Cagliari

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ufficialità del passaggio di Diego Godin al Cagliari. L’uruguagio lascia i nerazzurri dopo una sola stagione

E’ ufficiale il trasferimento di Diego Godin dall’Inter al Cagliari. Ecco la nota del club sardo: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Inter il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Godín: il forte difensore uruguaiano ha sottoscritto un accordo che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023”.

Godin si ‘congeda’ dall’Inter: “Anno intenso e atipico, ma abbiamo riportato in alto la squadra”

“Grazie mille a tutta la famiglia nerazzurra per tutte le cose belle e il rispetto che mi hanno dato quest’anno – il saluto del centrale all’Inter – E’ stato un anno intenso e atipico per la situazione che ci è toccato vivere nel mondo, ma nonostante ciò credo si sia fatto un grande lavoro, abbiamo riportato in alto la squadra, lottando per traguardi importanti come merita. Conservo il ricordo di tutti voi tifosi, siete ciò che rende davvero grande questo club. E ovviamente i miei compagni e tutte le persone che lavorano giorno per giorno al fianco della squadra e mi hanno sempre trattato con il sorriso! Un abbraccio e in bocca al lupo!”.

