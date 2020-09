Da Lukaku a Ribery, ecco le formazioni ufficiali della gara Inter-Fiorentina valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Fiorentina, sfida di scena al ‘Meazza’ fra circa un’ora e valevole per la seconda giornata di Serie A. A sorpresa Conte lascia in panchina Hakimi, fin qui il colpo del calciomercato estivo preferendogli Young, con Perisic sull’out mancino. In difesa Kolarov e D’Ambrosio ai lati di Bastoni, al posto dello squalificato de Vrij e alla prima da centrale nella difesa a tre. A centrocampo il duo Brozovic-Barella, fuori dunque pure Vidal dall’undici di partenza. Sulla trequarti c’è Eriksen in appoggio a Lukaku e Lautaro. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda viola, Iachini lancia Amrabat dal primo minuto, per il resto è la stessa formazione che ha vinto col Torino al debutto. Davanti Ribery e Kouame. Calvarese dirigerà l’incontro.

Formazioni Ufficiali Inter-Fiorentina

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Young, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; R. Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Ribery. All.: Iachini

ARBITRO: Calvarese di Teramo

DOVE VEDERLA

Il match di San Siro sarà visibile su Dazn a partire delle ore 20.45. CLICCA QUI PER ABBONARTI A DAZN!

