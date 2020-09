Bertolino: “Stefano Sensi, unisce le geometrie e la velocità”

Inter, il noto comico Enrico Bertolino ha voluto dare un suo parere sulla sfida di sabato sera tra Inter e Fiorentina vinta 4-3 dalla squadra nerazzurra. Poi ha parlato anche di Ribery migliore in campo sabato, di Eriksen e di Sensi

INTER BERTOLINO INTERVISTA/ Il noto comico Enrico Bertolino, è stato intervistato da Radio Sportiva per avere un suo parere sulla rocambolesca e voluta vittoria della sua squadra del cuore sulla Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Se uno è interista deve mettere in preventivo che ogni partita la soffre e questa l’abbiamo sofferta particolarmente, forse senza quei cinque cambi staremmo parlando di altro”. Gli hanno chiesto un’opinione su Frank Ribery e lui ha detto: “Non si poteva non applaudirlo, con pochi colpi ha illuminato“. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Da un campione all’altro, quindi una domanda anche su Christian Eriksen e in merito ha spiegato: “Antonio Conte ha fatto una fatica incredibile per non dire che non gli serve… All’Inter ha trovato un gioco diverso da quello del Tottenham, il danese ha le geometrie ma non la velocità. Se Stefano Sensi, che unisce entrambe, torna quello della prima parte dello scorso campionato, l’Inter non ha bisogno di tornare sul mercato“.