La dirigenza dell’Inter vuole andare a puntellare la rosa di Antonio Conte in questi ultimi giorni di calciomercato. Nel mirino Gervinho

L’Inter è al lavoro per compiere gli ultimi aggiustamenti in questo rush finale di calciomercato in modo tale da regalare ad Antonio Conte una rosa qualitativa, profondo e più completa possibile. La società nerazzurra avrà infatti modo e tempo di andare a concludere le ultime operazioni tra entrate ed uscite con particolare attenzione anche all’attacco nonostante i 4 gol realizzati nella vittoria pirotecnica contro la Fiorentina. Marotta e Ausilio chiuderanno col Parma per Matteo Darmian, e poi potrebbero tornare davvero all’assalto di Gervinho proprio per l’attacco. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, non tramonta Gervinho: scambio con Pinamonti

L’attaccante ivoriano è gradito a Conte che lo vedrebbe bene nella propria batteria di attaccanti. Secondo quanto evidenziato da ‘Calciomercatonews.com’ Gervinho potrebbe essere proprio un’idea di fine mercato mettendo magari in piedi uno scambio con Andrea Pinamonti.

Nel caso l’Inter avrebbe in mente uno scambio di prestiti con diritto di riscatto. Per Pinamonti diritto sui 15 milioni di euro, mentre per l’ex attaccante esterno della Roma sui 4-5 milioni.