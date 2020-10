Calciomercato Inter, tentativo shock | Scambio per Brozovic

Dopo tante voci di mercato per ora Marcelo Brozovic è rimasto all’Inter raccogliendo anche minuti in queste prime giornate. Dal PSG uno scambio improbabile

C’è ancora grande fermento intorno al centrocampo dell’Inter. Antonio Conte ha potuto accogliere il grande pupillo Arturo Vidal che ha già avuto un ottimo impatto sulla mediana nerazzurra che in queste prime giornate di Serie A ha potuto anche contare su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato lungamente accostato ad una possibile cessione estiva salvo, almeno per ora, restare ancora in nerazzurro. Dalla Francia però potrebbe arrivare una clamorosa offerta per strapparlo all’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ecco Darmian | A Milano per visite e firma

Calciomercato Inter, PSG su Brozovic: proposta di scambio

Nonostante per ora sia rimasto ancora in nerazzurro, Brozovic continua ad essere sul mercato qualora dovesse arrivare l’offerta giusta. In questo senso il Paris Saint Germain è pronto a mettere sul piatto una proposta shock: offerta di scambio tramite intermediari con Paredes che non ha grande feeling con il tecnico Tuchel.

Arriverebbe il no secco dell’Inter che giudicherebbe la proposta ridicola. Brozovic infatti andrà via solo per un’offerta cash da 30/35 milioni di euro che per ora non è ancora pervenuta al tavolo di Suning.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Zidane libera Lautaro | Assist al Barcellona