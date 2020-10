Calciomercato Inter, svolta imprevista | Pochettino lo porta in Premier

Christian Eriksen sembra già finito ai margini del progetto tecnico di Conte. A gennaio il danese potrebbe diventare uomo mercato. Occhio a Pochettino

Quando Christian Eriksen è arrivato a gennaio, si pensava potesse essere il colpo scudetto per far fare il salto di qualità all’Inter. Così per ora non è stato, tanto da finire parecchio indietro nelle gerarchie interne di Antonio Conte che gli preferisce centrocampisti con ben altre caratteristiche. Dopo nove mesi con un impiego a singhiozzo e un rendimento estremamente altalenante appare evidente come il tecnico salentino non gradisca troppo le qualità del danese che è stato accostato anche ad un possibile addio sul finale di mercato. Alla fine Eriksen è rimasto ma se non dovessero cambiare le cose a gennaio potrebbe anche partire. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, si chiude a gennaio | Tutti i dettagli

Calciomercato Inter, Pochettino pensa ad Eriksen: intreccio con lo United

Nel prossimo mercato di gennaio potrebbe esserci di nuovo la Premier nel destino di Eriksen. Solskjaer è nella bufera dopo il pesante KO del suo Manchester United contro il Tottenham: si riparla di Allegri ma soprattutto di Mauricio Pochettino. Stando a quanto sottolineato da ‘Calciomercatoweb.it’ in questo contesto qualora l’allenatore argentino dovesse approdare ai ‘Red Devils’ potrebbe aprire anche il discorso Eriksen.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio rimandato | Fuori dalla lista UEFA

Il danese è un pupillo di Pochettino e potrebbe portarlo con se a Manchester mettendo sul piatto 30 milioni con relativi bonus.

LEGGI ANCHE >>> Inter, voto e giudizio al calciomercato VIDEO