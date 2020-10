Diego Lopez: “È molto bello avere un giocatore come Arturo Vidal”

Inter, Diego Lopez ha voluto dare il suo parere sul centrocampista Arturo Vidal finalmente approdato alla corte di Antonio Conte. L’ex giocatore ha confermato che il calciatore sarà determinante per portare ad ottimi livelli la formazione milanese

INTER DIEGO LOPEZ SU VIDAL/ Diego Lopez è stato intervistato da As per avere un parere su Arturo Vidal, che da quest’anno sarà a disposizione di Antonio Conte. Queste le sue parole: “E’ nel periodo migliore della sua carriera, ha tanta voglia e tanta grinta. È un giocatore diverso, di grande qualità. Penso che con lui l’Inter lotterà per le posizioni di vertice. Ho sempre pensato che Vidal sembri uruguaiano, mi piace molto come giocatore. Il Cile è sempre stato riconosciuto come squadra che gioca bene a calcio, Vidal gli ha dato carattere oltre che molta qualità. È un calciatore a cui non piace mai perdere, che dà tanto. È molto bello avere un giocatore del genere”. Gli hanno domandato, se con l’ex Barcellona la formazione milanese potrà vincere lo scudetto e lui ha risposto: “Ho letto che il sogno di Vidal è vincere la Champions League, questo è un bene perché significa che l‘Inter ha preso un giocatore affamato. Penso che abbiano tutto per combattere la Champions, c’è qualità in tutti i settori del campo. A livello di rosa, l’Inter è una grande squadra. Possono lottare anche per lo scudetto contro la Juventus“.