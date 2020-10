Nainggolan rimane per la gioia di Conte: scatta il piano di recupero

Radja Nainggolan è rimasto all’Inter per la gioia di Conte. Nonostante avesse chiesto la cessione al Cagliari per giocare con continuità, il belga rimarrà a disposizione del tecnico che ora ha a disposizione un centrocampo di primissimo livello. Nainggolan sarà ben più che un’alternativa a Vidal, forte della considerazione di Conte che ora dovrà cercare di recuperarlo appieno per avere un’ulteriore soluzione in più per campionato e coppa. Il discorso, dunque, potrebbe riaprirsi solamente a gennaio a seconda delle soluzioni che potrebbero verificarsi in corso d’opera.

