Inter, annuncio su Lukaku: “Non sarà della partita”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni del CT del Belgio Martinez a proposito del bomber nerazzurro Romelu Lukaku

Buone notizie per Conte in ottica derby col Milan in programma sabato 17 ottobre. Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, ha annunciato che Lukaku non disputerà l’amichevole con la Costa D’Avorio di scena nella giornata di domani.

“Romelu, ma anche Courtois, Alderweireld, Witsel, Meunier, De Bruyne e Tielemans non scenderanno in campo. Questa per noi è un’occasione unica per vedere all’opera alcuni debuttanti e giovani talenti. Mi piace integrare questi ragazzi al nostro gruppo composto da giocatori affermati e di esperienza, un requisito molto importante. Con la Costa D’Avorio, i tifosi possono aspettarsi una sorta di finestra sul futuro”, ha concluso Martinez.

Aggregatosi oggi al gruppo, il centravanti dell’Inter dovrebbe però giocare le successive due sfide di Nations League contro Inghilterra e Islanda, fissate rispettivamente l’11 e 14 ottobre.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio in attacco | Rilancio a gennaio