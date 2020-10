Calciomercato Inter, un altro attaccante per Conte | ‘Bomba’ su Balotelli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Mario Balotelli, ancora svincolato dopo il burrascoso divorzio dal Brescia di Massimo Cellino

Sportivamente parlando, momento pessimo per Mario Balotelli. L’attaccante classe ’90 è ancora senza squadra e ormai il divorzio burrascoso col Brescia di Cellino risale a diversi mesi fa… A lui non hanno pensato nemmeno le sue due ex squadre Inter e Milan, nonostante entrambe fossero a caccia di un altro attaccante. In diretta a ‘Top Calcio 24’, il giornalista Alfio Musmarra è andato all’attacco del classe ’90, sui cui nessuno sembra più pronto a ‘scommettere’: “I rossoneri cercano ancora un vice Ibrahimovic e l’Inter voleva fare una quarta punta, ma se due club così importanti non hanno pensato a lui che poteva essere preso a costo zero, forse dovrebbe farsi un esame di coscienza per capire dove ha sbagliato”. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

