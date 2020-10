Le ultime news Inter mettono in evidenza il calendario di Serie A dei nerazzurri fino alla 16esima giornata e quello della fase a gironi di Champions

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dalla quarta alla sedicesima giornata. Dal derby col Milan, in programma dopo la sosta per le Nazionali, ai big match con Atalanta e Napoli, ecco il calendario dell’Inter di Antonio Conte:

4ª GIORNATA INTER vs Milan – Sabato 17 ottobre, ore 18

5ª GIORNATA Genoa vs INTER – Sabato 24 ottobre 2020, ore 18

6ª GIORNATA INTER vs Parma – Sabato 31 ottobre 2020, ore 18

7ª GIORNATA Atalanta vs INTER – Domenica 8 novembre 2020, ore 15

8ª GIORNATA INTER vs Torino – Domenica 22 novembre 2020, ore 15

9ª GIORNATA Sassuolo vs INTER – Sabato 28 novembre 2020, ore 15

10ª GIORNATA INTER vs Bologna – Sabato 5 dicembre 2020, ore 20.45

11ª GIORNATA Cagliari vs INTER – Domenica 13 dicembre 2020, ore 12.30

12ª GIORNATA INTER vs Napoli – Mercoledì 16 dicembre 2020, ore 20.45

13ª GIORNATA INTER vs Spezia – Domenica 20 dicembre 2020, ore 15

14ª GIORNATA Hellas Verona vs INTER – Mercoledì 23 dicembre 2020, ore 18.30

15ª GIORNATA INTER vs Crotone – Domenica 3 gennaio 2021, ore 12.30

16ª GIORNATA Sampdoria vs INTER – Mercoledì 6 gennaio 2021, ore 15

Champions, dal Borussia Moenchengladbach al Real Madrid: il calendario dell’Inter

Quattro giorni dopo il derby, mercoledì 21 ottobre, Lukaku e compagni giocheranno la prima stagionale in Champions. Al ‘Meazza’, l’avversario sarà il Borussia Moenchengladbach. Dal match coi tedeschi a quello col Real Madrid, di scena all”Alfredo Di Stefano’ e non al ‘Bernabeu’ (in ristrutturazione), ecco il calendario europeo dei nerazzurri:

1ª GIORNATA | GRUPPO B

INTER vs Borussia Mönchengladbach – Mercoledì 21 ottobre 2020, ore 21

2ª GIORNATA | GRUPPO B

Shakhtar Donetsk vs INTER – Martedì 27 ottobre 2020, ore 18.55

3ª GIORNATA | GRUPPO B

Real Madrid vs INTER – Martedì 3 novembre 2020, ore 21

4ª GIORNATA | GRUPPO B

INTER vs Real Madrid – Mercoledì 25 novembre 2020, ore 21

5ª GIORNATA | GRUPPO B

Borussia Mönchengladbach vs INTER – Martedì 1 dicembre 2020, ore 21

6ª GIORNATA | GRUPPO B

INTER vs Shakhtar Donetsk – Mercoledì 9 dicembre 2020, 21

