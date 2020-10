Carta: “Se l’Inter abbasserà le pretese per Nainggolan allora a gennaio ci proveremo”

INTER NAINGGOLAN AGGIORNAMENTO/ Oggi c’è stata la presentazione da parte del Cagliari del nuovo attaccante Adam Ounas e il direttore sportivo del club sardo Pierluigi Carta, ha voluto dare ulteriori delucidazioni sulla mancata trattativa che avrebbe dovuto riportare Radja Nainggolan nella squadra isolana. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo prelevato Ounas dal Napoli in prestito con la speranza di essere riscattato a fine anno, sarebbe arrivato anche se fosse arrivato Nainggolan. Il Napoli ci ha dato l’ok all’ultimo, grazie alla volontà di Adam, le difficoltà sono stante tante. Per Radja siamo molto dispiaciuti. Avevamo aspettative alte, eravamo convinti di chiudere. Alle 17 15 dell’ultimo giorno di mercato squilla il cellulare di Giulini e mi dice che è Zhang. Dopo un’ora di telefonata ritorna e l’ho visto deluso e amareggiato, sconsolato per non aver raggiunto l’obiettivo di riportare Nainggolan al Cagliari. Era troppo tardi, per cui abbiamo fatto prevalere la parte razionale e abbiamo preso Ounas. Vi posso assicurare che il presidente ha fatto di tutto per portarlo qui, come ha fatto con Godin. Aveva la vena del tifoso. È andata così, poi abbiamo preso Ounas che ha fatto di tutto per venire. Se non avessimo lasciato perdere per Nainggolan non avremo potuto finire per Ounas“.

Gli hanno domandato, se ci sono possibilità di riprendere il centrocampista belga a gennaio quando ci sarà il mercato di riparazione e il dirigente ha spiegato: “Se ci sono i presupposti lo faremo. La volontà del ragazzo c’è sempre stata, la sensazione è stata che l’Inter non se ne volesse liberare. Se l’Inter abbasserà le pretese allora ci proveremo, altrimenti no. Non vogliamo fare il passo più lunga della gamba“. Come ha riportato Calciomercato.com