Giroud: ”Sono stato vicino all’Inter nei mesi scorsi”

Olivier Giroud è stato intervistato da ‘Radio Monte Carlo’. Queste le sue dichiarazioni in merito al suo trasferimento saltato all’Inter: “Spero di giocare ai massimi livelli per altri due o tre anni. In Serie A? Sono stato vicino alla firma con un club italiano, l’Inter, cercavano giocatori di esperienza. Ho deciso di restare ma valuterò nuove opportunità da qui in avanti” ha concluso.

