Inter nei guai: doppia positività al Covid-19 | Out nel derby

Bastoni e un altro calciatore dell’Inter positivi al coronavirus e di conseguenza indisponibili per il derby col Milan in programma sabato 17 ottobre

Guai grossi per l’Inter e Conte in vista del derby – e non solo – col Milan in programma sabato 17 ottobre e valido per la quarta giornata di Serie A. Alessandro Bastoni e Skriniar sono risultati positivi al Covid-19. Per il primo, c’è la nota ufficiale del club targato Suning: “FC Internazionale Milano comunica che Alessandro Bastoni è risultato positivo al Covid-19 in seguito ai test effettuati durante il ritiro della nazionale italiana Under 21. Il difensore nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter, positivo anche Skriniar | In isolamento fiduciario chi è rimasto ad Appiano

Manca ancora l’ufficialità della società, invece, per Skriniar, ma la notizia che circola ormai da alcune ore non è stata smentita dalla stessa Inter. La quale attende l’esito del secondo tampone, a cui il difensore slovacco si è già sottoposto nel ritiro della Nazionale. Una riposta sarebbe attesa questa mattina. Entrambi salteranno probabilmente pure la gara col Borussia Moenchengladbach del 21 ottobre che sancirà per la squadra di Conte il debutto stagionale in Champions.

Ora in casa nerazzurra è scattato l’allarme, chi è rimasto ad Appiano – da Nainggolan ad Handanovic e Darmian – ha effettuato un nuovo giro di tamponi andando poi in isolamento fiduciario secondo disposizioni del protocollo sanitario.

