Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il retroscena svelato dall’ex tecnico nerazzurro Mircea Lucescu ora alla guida della Dinamo Kiev

“Lo voleva l’Inter, poi è andato alla Juventus”. Nella lunga intervista a ‘Tuttosport’, Mircea Lucescu ha svelato un clamoroso retroscena di calciomercato riguardante Demiral, da lui allenato quando era Ct della Turchia, e i nerazzurri che a quanto pare erano molto interessati all’attuale difensore bianconero quando ancora non era giunto in Italia.

Calciomercato Inter, contatto con Lucescu per Demiral

“Merih l’ho portato io in Nazionale quando ero ct della Turchia – le parole dell’ex tecnico interista, attualmente alla guida della Dinamo Kiev che affronterà la squadra di Pirlo nei gironi di Champions – Adelio Moro, mio collaboratore a Brescia e ex osservatore dell’Inter, venne in Turchia a visionarlo per i nerazzurri. E Zamorano una volta mi chiamò per conto di Zanetti: lo volevano anche loro. La Juventus (che lo acquistò in sinergia col Sassuolo, ndr), si è però dimostrata più sveglia di tutti”. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

