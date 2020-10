Inter, altri due nerazzurri positivi al Coronavirus | Il club conferma

Le ultime news Inter mettono in evidenza la positività al coronavirus di altri due calciatori della squadra allenata da Antonio Conte

Non solo Bastoni e Skriniar, i tamponi effettuati ieri – sui giocatori rimasti ad Appiano – hanno evidenziato altre due positività al Covid-19 nell’Inter. Secondo ‘Sky Sport’, trattasi di Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini. La notizia è stata confermata dalla stessa società nerazzurra. Salgono così a quattro gli indisponibili per il derby col Milan (ma anche per la prima di Champions) in programma sabato 17 ottobre a ‘San Siro’. Un derby che, però, rischia a questo punto il rinvio…

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo a gennaio ‘condizionato’ | Sfida a due