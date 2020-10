Calciomercato Inter, accordo con l’agente | Arriva a gennaio

Dopo essere stato un’idea delle ultime ore di mercato, Gervinho potrebbe tornare in auge a gennaio. Pronto l’accordo per l’attaccante del Parma

Nonostante un mercato strutturato quasi integralmente con largo anticipo, le ultime ore di contrattazioni dell’Inter sono state parecchio movimentate visto che poco prima della chiusura delle porte la dirigenza nerazzurra ha provato a piazzare il colpo last minute Gervinho. Alla fine l’esterno offensivo ivoriano è rimasto al Parma ma a gennaio le cose potrebbe nuovamente cambiare anche senza il famigerato scambio con Pinamonti paventato nelle ore conclusive del calciomercato. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, primo colpo a gennaio: arriva Gervinho

Gervinho rappresenterebbe nel caso il rinforzo offensivo ideale per la rosa di Antonio Conte in vista del mercato invernale. Non avendo il tempo di chiudere la trattativa con il Parma, i nerazzurri si sarebbero accordati con l’agente dell’ivoriano per la firma a gennaio come evidenziato dallo spagnolo ‘Todofichajes.com’

L’esperto ivoriano arriverebbe a un prezzo estremamente basso, magari anche in prestito, e la compagine ducale faciliterà la sua partenza avendo già diverse opzioni aperte proprio con i nerazzurri.