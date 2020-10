Calciomercato Inter, affare alla ‘Chiesa’ | Beffa dal Milan

Il Milan potrebbe tornare alla carica a gennaio per un obiettivo dell’Inter. Nel mirino dei rossoneri c’è sempre il serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic

Nonostante l’ottima sessione di calciomercato da poco conclusa, né Inter né Milan sono riuscite ad acquistare un nuovo difensore centrale di spicco per integrare i rispettivi reparti. In casa nerazzurra il tutto è stato bloccato dalla permanenza di Skriniar mentre i rossoneri restano ancora con questa necessità da soddisfare. In questo il club di Elliott nella prossima finestra invernale sarebbe pronto a tornare alla carica per il polivalente serbo Nikola Milenkovic, talentuoso difensore della Fiorentina che piace molto anche all’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, caccia al centrale: beffa su Milenkovic

Come evidenziato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ qualora il Milan dovesse trovarsi in lotta per le posizioni nobili della classifica, la dirigenza sarebbe pronta a fiondarsi su Milenkovic per potenziare l’organico.

Nello specifico Maldini e Massara potrebbero tentare di mettere sul piatto la formula del prestito oneroso biennale con diritto di riscatto e relativi bonus, per un’affare totale da circa 25/30 milioni, in quello che sarebbe a tutti gli effetti un tentativo di emulare l’operazione Chiesa-Juventus.