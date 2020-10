Calciomercato Inter, ‘scontro’ con la società | Offerta rifiutata

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla trattativa con Lautaro Martinez e il suo entourage per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023

Chiuso il calciomercato, in casa Inter è scattata l’ora dei rinnovi. Quello di Lautaro Martinez è sicuramente il più importante, ma anche il più complicato. Alcune fonti parlano di un accordo possibile tra le parti entro la fine di questo mese di ottobre, con tanto di clausola shock anti-Juventus, altri invece sostengono che Marotta abbia rinviato il discorso quasi all’anno nuovo per non arrecare alcun fastidio al lavoro di Antonio Conte. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro: ‘ballano’ due milioni di euro

Appare comunque evidente una certa distanza tra domanda e offerta. Come riporta stamane ‘todofichajes.com’, l’attaccante argentino e il suo entourage hanno di recente rifiutato in maniera netta una proposta che prevedeva l’innalzamento dello stipendio fino a 5 milioni di euro con il prolungamento dell’accordo dal giugno 2023 al giugno 2025. La richiesta del numero 10 nerazzurro, sempre secondo il portale spagnolo, è di 7 milioni di euro l’anno, in pratica la stessa cifra che il club targato Suning ha garantito ad Alexis Sanchez, sulla carta la terza punta della squadra. Vediamo se la società verrà incontro oppure no al classe ’97 di Bahia Bianca, sedotto e poi abbandonato – per diversi motivi – dal Barcellona.

