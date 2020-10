Sanchez: la sua Nazionale perde contro l’Uruguay ma lui ha un motivo per consolarsi

Inter, l’attaccante Alexis Sanchez ha perso con il suo Cile contro l’Uruguay per 2-1 all’esordio delle qualificazioni per i prossimi mondiali. Il calciatore è stato autore del gol del pareggio che gli ha permesso di raggiungere a pari merito Zamorano come miglior goleador della sua nazionale

INTER SANCHEZ RECORD/ Oltre che la Nations League e gli spareggi che regaleranno altri tre posti per i prossimi europei ormai 2021, sono iniziate in Sudamerica anche le qualificazioni per i prossimi Mondiali in Qatar. L’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez, è stato autore dell’ennesima rete all’Uruguay nella prima giornata del torneo. Per il giocatore, è il 25esimo gol con la sua Nazionale in partite ufficiali. Questo traguardo gli ha permesso di agganciare al primo posto, tra i marcatori di tutti i tempi del suo Cile, un altro idolo dei tifosi nerazzurri come Ivan Zamorano. Per agguantare questo importante record però il calciatore nerazzurro ha dovuto giocare ben 77 volte, contro le sol 43 dell’ex centravanti. Da notare che per la squadra uruguaiana Sanchez è veramente una bestia nera, visto che è arrivato già a 6 reti siglate in nove incontri disputati. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Purtroppo per il nerazzurro, la sua nazionale è stata beffata nei minuti di recupero dal gol di Maximiliano Gomez, l’incontro era stato sbloccato nel primo tempo da Luis Suarez su calcio di rigore, nella ripresa aveva pareggiato appunto Sanchez, ma poi c’è stata la rete in zona Cesarini.