Inter in crisi: anche Young positivo al coronavirus

L’Inter è arrivata ad avere in rosa 6 positivi al coronavirus. L’ultimo in ordine cronologico è Ashley Young, annunciato con un comunicato ufficiale dal club nerazzurro: ”FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato ieri ad Appiano Gentile. Il calciatore inglese è già in quarantena presso la propria abitazione.”

