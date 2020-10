By

Potrebbe arrivare una beffa per l’Inter di Conte e Marotta proprio dalla Juventus. I bianconeri sarebbero in pole per David Alaba

Nei mesi scorsi si è parlato spesso del futuro di David Alaba. Il polivalente difensore austriaco terminerà il suo contratto con il Bayern Monaco la prossima estate e tutto al momento lascia pensare che dovrebbe salutare la Bundesliga alla scadenza naturale dell’accordo. Alaba ha offerte da Italia, Spagna e Inghilterra e a 28 anni vuole provare in altri campionati dopo quello che a tutti gli effetti dovrebbe essere un mancato rinnovo con la società bavarese con cui ha vinto tutto nelle ultime stagioni.Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, beffa Juventus per Alaba: austriaco in arrivo

In Italia Alaba era finito nel mirino di Inter e Juventus. Proprio dai bianconeri potrebbe arrivare una cocente beffa per i nerazzurri. La società di Andrea Agnelli, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, sarebbe pronta a piazzare il colpo a parametro zero.

Stando al portale iberico il calciatore avrebbe, infatti, già raggiunto un accordo con la Juventus per arrivare a Torino la prossima estate. Alaba nonostante le tante proposte sembrerebbe propenso ad andare alla ‘Vecchia Signora’.

