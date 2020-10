Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | Vuole andare via a gennaio

Calciomercato Inter, l’evoluzione in negativo di Brozovic che adesso a gennaio potrebbe addirittura lasciare i nerazzurri

L’Inter si è presentata alla stagione 2020/21 decisamente rinforzata con gli acquisti di Arturo Vidal e Achraf Hakimi, ma anche grazie ai ritorni di Ivan Perisic e Radja Nainggolan. In mezzo a tutto questo, un uomo che fino all’anno scorso era inamovibile nella formazione di Antonio Conte, adesso sembrerebbe addirittura ai margini del progetto: Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato non è riuscito fino ad oggi a ritagliarsi un posto nell’11 titolare dei nerazzurri in maniera costante e rischia così di poter salutare i nerazzurri già a gennaio.

Calciomercato Inter, Brozovic via a gennaio: le pretendenti non mancano

Come detto, Marcelo Brozovic ad oggi sembra un pesce fuor d’acqua nell’Inter. Certo, è difficile dire a metà ottobre se il talento croato lascerà davvero Milano a gennaio, ma di certo le pretendenti all’ex Dinamo Zagabria non mancano. Basti pensare al Bayern Monaco, club particolarmente attraente e, soprattutto, al Monaco, che è probabilmente la squadra più interessata al calciatore il quale, in caso d’addio, sembra aver già dato l’ok per un possibile trasferimento. Per il portale spagnolo ‘todofichaes’, infatti, il classe ’92 avrebbe deciso di dire addio all’Inter – proprio per i motivi elencati sopra – già a gennaio.

