Candreva ‘punge’ l’Inter: ”Via senza esitare, Sampdoria scelta facile”

Antonio Candreva ha lasciato l’Inter per due motivi: il poco spazio che avrebbe avuto con l’arrivo di Hakimi e il rapporto incrinato con Antonio Conte. Queste le sue parole a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Sono andato via perché all’Inter le cose sono cambiate, ho accettato la Sampdoria con tanto entusiasmo. E’ stata una scelta semplice, non ho esitato ad accettare. Ho detto si anche per Ranieri, la sua carriera parla da sé ed è stato facile convincermi” ha concluso.

