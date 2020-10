Amadeus: “Il carattere di Vidal batterà il carisma di Ibrah, il derby finirà 2-1 per l’Inter”

Inter-Milan, il noto presentatore Amadeus ha voluto dare il suo parere sul derby di Milano. L’ex deejay ha confermato che durante la partita rimarrà in piedi per la tensione e ha voluto dare il suo pronostico sul risultato della partita

INTER-MILAN AMADEUS/ Il presentatore anche del prossimo Festival di Sanremo Amadeus, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per avere una sua opinione sul prossimo derby di Milano. Queste le sue prime dichiarazioni: “È anomalo, ma sempre un derby. Per l’ultimo mi ero fiondato da Sanremo, sembravamo soccombere ma poi è stata festa, San Siro era strapieno. Questa volta lo seguirò da casa con mia moglie e mio figlio José, in piedi, perché avrò l’ansia come sempre, non ce la faccio a rimanere seduto”. L’ex deejay, interista appassionato tanto da chiamare il figlio José come l’allenatore del ‘Triplete’ nel 2010 Mourinho, ha poi voluto anche rischiare un pronostico e in merito ha dichiarato: “Confido in un’Inter più cinica: se il Milan ha il carisma di Ibra noi abbiamo il carattere di Vidal, mi auguro un 2-1″.

Purtroppo mancherà lo spettacolo dei tifosi dagli spalti e le bellissime coreografie che le due tifoserie sanno sempre regalare prima di ogni derby, ormai da tantissimi anni. I tifosi si augurano che le due squadre, proprio come nell’ultima sfida stracittadina, sappiano loro regalare tante emozioni.