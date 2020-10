Inter-Milan, ‘giallo’ Sanchez | Conte trema: le ultime

Siamo alla vigilia del tanto atteso derby Inter-Milan. Conte in emergenza, oltre ai positivi al Covid-19 è in dubbio Alexis Sanchez

‘Allarme’ Sanchez, o meglio dire ‘giallo’ Sanchez in ottica derby col Milan fissato per domani ore 18 allo stadio ‘Meazza’. Ieri sera dal Cile è rimbalzata questa (brutta) notizia: stando ad ‘ADN Deportes’ l’attaccante ha rimediato un infortunio muscolare – addirittura c’è il sospetto strappo – nel match contro la Colombia e con molta probabilità salterà la stracittadina milanese e altre partite cominciando da quella col Borussia Moenchengladbach che sancirà il debutto stagionale in Champions di Lukaku e compagni. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter-Milan, oggi esame per Sanchez: Conte in apprensione

Qualche ora dopo la società di viale della Liberazione ha subito ridimensionato il tutto sostenendo che dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento. Interpellato dopo l’incontro con la Colombia, lo stesso classe ’88 ha detto di aver rimediato “una contrattura”, aggiungendo di essere “pronto per il derby”. Ovviamente Conte, che già dovrà fare a meno dei positivi al Covid-19 (forse recupera Bastoni, se il tampone darà esito negativo), resta in forte apprensione. Oggi Sanchez effettuerà un esame approfondito, al momento la sua presenza nel big match di domani è, per forza di cose, in dubbio. Per la sfida coi rossoneri dovrebbe invece farcela Perisic, uscito un po’ malconcio dalla partita contro la Francia.

