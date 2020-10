Calciomercato Inter, nuovo top club su Barella | Soldi e big

La buona prestazione di ieri contro l’Olanda ha fatto tornare Nicolò Barella sotto i riflettori. Il centrocampista dell’Inter sarebbe finito nel mirino del Real

Assist spettacolare quello di ieri di Nicolò Barella per Pellegrini nella sfida pareggiata dall’Italia contro l’Olanda. Una giocata e più in generale una prestazione che non è di certo passata inosservata. Il centrocampista ex Cagliari è un pilastro della mediana di Antonio Conte che punta forte su di lui anche per il futuro. Ciononostante sembra trovare terreno fertile voci che vorrebbero un top club europeo interessato a Barella. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Real Madrid su Barella: pronto lo scambio

Le big dunque tornano alla carica per Nicolò Barella dopo il tentativo di scambio da parte del Chelsea per Kante. Il centrocampista dell’Inter si sta mettendo in mostra con ottime prestazioni, motivo per cui secondo quanto riferito dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ il Real Madrid avrebbe in mente un assalto al mediano di Antonio Conte.

Zidane vorrebbe dunque Barella e per convincere Marotta e soci sarebbe pronta una doppia proposta. L’allenatore dei ‘blancos’ metterebbe sul piatto uno scambio con Toni Kroos che potrebbe non essere l’unica scelta. La pedina giusta può infatti essere Marcelo, già accostato all’Inter nelle passate settimane. Il cartellino del terzini sinistro verdeoro è valutato 13-15 milioni ed è in scadenza nel 2022. Il tutto sarebbe accompagnato da un conguaglio cash.

