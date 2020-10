Inter-Milan, Marotta: “Ambiente surreale. Conte ha detto una cosa giusta”

Le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima del derby Inter-Milan valevole per la quarta giornata di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima del derby col Milan: “E’ stata una settimana difficile tra giocatori positivi al Covid-19 e quelli impegnati con le Nazionali – ha esordito l’Ad dell’Inter – Ma come ha detto Conte ieri, non bisogna accampare scuse e onorare questa maglia al di là delle difficoltà. Nella storia del calcio il derby ha sempre un sapore particolare, purtroppo oggi c’è un grande assente che è il pubblico. Stando a bordo campo, ci si rende conto come il tutto sia surreale. Se sono fiducioso? I giocatori sono maturi, il mister li ha preparati e spronati nel modo giusto. Per questo sono convinto che sarà una grande stracittadina. Obiettivi extra-Italia? Dalla nostra abbiamo una caratteristica in più, la continuità, e per questo siamo fiduciosi di poter disputare anche un importante cammino europeo”, ha concluso Marotta.

Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, le formazioni Ufficiali