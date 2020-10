Da Lukaku a Ibrahimovic, ecco le formazioni ufficiali del derby Inter-Milan valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del derby Inter-Milan valevole per la quarta giornata di Serie A. Antonio Conte lascia ancora una volta Eriksen fuori dall’undici titolare. 3-4-1-2 con Barella alle spalle di Lukaku–Lautaro Martinez e il duo Vidal-Brozovic in copertura. Hakimi e Perisic sulle corsie esterne, dietro D’Ambrosio e Kolarov ai lati di de Vrij. Sanchez in panchina, nemmeno lì invece Bastoni non più positivo al Covid-19 ma che non è riuscito a ‘completare’ l’iter sanitario. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Sponda rossonera, Pioli ritrova Romagnoli al centro della difesa e Ibrahimovic dell’attacco. Rafael Leao il partner dello svedese.

Formazioni Ufficiali Inter-Milan

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

ARBITRO: Mariani di Aprilia

