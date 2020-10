Nel calciomercato di gennaio l’Inter piazzerà un colpo sull’out sinistro. Ne sono praticamente certi in Spagna: il giocatore già accettato, superata la Juventus

Nel prossimo mercato di gennaio l’Inter proverà a rinforzare ulteriormente la rosa. Stando a ‘todofichajes.com’ il primo colpo sarà a sinistra, dove Perisic continua a non convincere sia come titolare che come primissima alternativa di Ashley Young. I nomi fatti da Conte sono sempre gli stessi, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri entrambi ai margini del Chelsea targato Frank Lampard. CLICCA QUI per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri che, a quanto pare, hanno già strappato il sì totale del 26enne italo-brasiliano esploso qualche stagione fa nella Roma di Luciano Spalletti.

Calciomercato Inter, sorpasso alla Juventus per Emerson: le cifre in ballo

Per il portale spagnolo Emerson Palmieri ha accettato il trasferimento nel club di Suning, che ora sarà chiamata a trovare un accordo coi londinesi di Roman Abramovich. Sembra che la richiesta di quest’ultimo sia di 15 milioni di euro, con l’Inter invece disposta ad arrivare a un massimo di 10 milioni di euro. Marotta e Ausilio, che al momento hanno dunque superato la concorrenza della Juventus, vorrebbero chiudere l’operazione in prestito con obbligo di riscatto al giugno 2021. Intesa possibile a metà strada, mentre per il Nazionale azzurro è pronto da tempo un quadriennale da circa 3 milioni a stagione.

