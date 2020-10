Champions League: per WhoScored.com l’Inter può vincere il girone B

Inter, la squadra di Antonio Conte in vista dell’esordio di domani sera in Champions League viene considerata dal sito WhoScored.com come la favorita per vincere il girone B e comunque come una sicura qualificata per gli ottavi di finale insieme al Real Madrid

INTER CHAMPIONS AGGIORNAMENTO/ Oggi inizia ufficialmente la nuova stagione della Uefa Champions League. Il sito WhoScored.com, ha voluto analizzare tutti gli otto gironi della massima manifestazione calcistica europea per club. Naturalmente ha dato un parere anche sul girone B, quello che comprende oltre alla formazione di Antonio Conte, anche il Real Madrid, lo Shakhtar Donetsk e il Borussia M’Gladbach, che proprio domani incontrerà la squadra milanese allo stadio Giuseppe Meazza. Il noto portale guarda in maniera molto positiva la formazione nerazzurra e secondo lui, non avrà problemi a qualificarsi per gli ottavi di finale della competizione. Per il sito, l’Inter potrebbe addirittura qualificarsi vincendo il girone, anche grazie a due giocatori che dovrebbero fare la differenza come Lukaku e Hakimi. Lo stesso discorso vale per il Real Madrid che, seppure relegato al secondo posto, dovrebbe passare tranquillamente, mentre per il terzo posto la squadra tedesca è favorita rispetto a quella ucraina.

Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la Juventus sorpassa l’Inter: affare da 40 milioni

LEGGI ANCHE >>> Conte sotto attacco: “Allenatore ideologo. L’Inter non può permetterselo”

Probabilmente, nonostante l’ottima semifinale dello scorso anno in Europa League, la sconfitta per 5-0 in quella partita contro proprio la squadra di Antonio Conte, potrebbe aver fatto pendere l’ago della bilancia verso la formazione tedesca, malgrado in questo momento in campionato, si trovino addirittura all’11° posto con soli 5 punti dopo quattro giornate.