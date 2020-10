Inter, positivo al Covid-19 e tolto dalla lista Champions

Domani sera avverrà il debutto stagionale in Champions dell’Inter targata Antonio Conte. Nella lista UEFA dei nerazzurri è stata apportata una modifica, ecco i dettagli

Siamo alla vigilia del debutto stagionale in Champions dell’Inter targata Antonio Conte. Domani sera al ‘Meazza’ Lukaku e compagni affronteranno il Borussia Moenchengladbach, che non ha iniziato col piede giusto l’annata collezionando solamente cinque punti nelle prime quattro giornate di Bundesliga. Per il match contro la formazione tedesca di Marco Rose, il tecnico interista ritrova Sensi (out per squalifica nel derby) e soprattutto Bastoni, ieri nuovamente negativo al Covid-19. Negativo anche Radja Nainggolan, che però solo oggi dovrebbe avere l’idoneità a rientrare con la squadra. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Inter-Borussia Moenchengladbach, out Radu: i dettagli

Ionut Radu non farà sicuramente parte della sfida, affidata all’olandese Kuipers. Stando alle ultime indiscrezioni del ‘Corriere dello Sport’, il ‘secondo’ di Handanovic è stato tolto dalla lista Champions vista la sua positività al coronavirus, come consente il regolamento UEFA: “Se un club non può inserire almeno due portieri in Lista A a causa di lunghi infortuni o malattie (es. di 30 giorni), un club può sostituirlo temporaneamente in qualsiasi momento durante la stagione”. Il classe ’98 ex Genoa e Parma è stato rimpiazzato dal ‘terzo’ Daniele Padelli, il quale a sua volta era stato escluso dal portiere rumeno.

