Champions, Inter-Borussia M’Gladbach | Le probabili formazioni

Da Eriksen e Lukaku a Thuram jr, ecco le probabili formazioni del match Inter-Borussia Moenchengladbach valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions

Due probabili grandi novità nell’Inter che staserà al ‘Meazza’ affronterà il Borussia Moenchengladbach nel primo match della fase a gironi di Champions League. Rispetto all’undici schierato inizialmente nel derby col Milan, Conte dovrebbe rilanciare dal primo minuto Eriksen e Alexis Sanchez, a scapito di Brozovic e Lautaro Martinez. Non è escluso, poi, un cambio sull’out sinistro, nello specifico l’inserimento di Darmian al posto di Perisic per dare maggiore copertura a Kolarov. Il serbo confermato centrale di sinistra nella difesa a tre, completata da de Vrij e D’Ambrosio. Sull’out destro Hakimi, a metà campo strafavorita la coppia Vidal-Barella. In panchina gli ex positivi al Covid-19 Bastoni e Nainggolan. Rischia invece di non esserci nemmeno tra le riserve Stefano Sensi, out sabato causa squalifica. Il centrocampista umbro, noto per la sua estrema fragilità, soffrirebbe di un affaticamento muscolare. Per tutte le altre notizia sull’Inter CLICCA QUI. Sponda tedesca, Rose potrebbe schierarsi a specchio: 3-4-1-2, con Hofmann alle spalle di Plea e Thuram junior. Arbitrerà l’olandese Kuipers.

Probabili formazioni Inter-Borussia M’Gladbach

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Perisic; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All.: Conte

M’GLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Gunter, Elvedi, Bensebaini; Lainer, Kramer, Neuhaus, Wendt; Hofmann; Plea, Thuram. All.: Rose

ARBITRO: Kuipers (Olanda)

