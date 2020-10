Calciomercato Inter, Lautaro in Premier | Scambio clamoroso

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez continua ad essere un grande obiettivo per il Barcellona e non solo: i dettagli

Lautaro Martinez, tutti lo vogliono ma nessuno lo prende. Il talento argentino dell’Inter, che in questa stagione è partito con il piede giusto mettendo a segno già 3 gol in 4 partite disputate, è da tempo un grande obiettivo di mercato del Barcellona. I blaugrana, ancora in pole per il centravanti sudamericano, non avranno vita facile perché secondo fonti spagnole e inglesi, si è fatta avanti un’altra grande pretendente: il Manchester United.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, rottura con Conte | Addio immediato e nuovo assalto

Calciomercato Inter, Lautaro al Manchester United: scambio con il ‘pupillo’ di Marotta

Lautaro al Manchester United è davvero fattibile come operazione? Difficile dirlo adesso, ma proviamo ad ipotizzare una notizia che, se confermata, potrebbe davvero stravolgere il calciomercato estivo nel 2021.

Al momento manca l’accordo fra l’Inter e l’entourage dell’attaccante per quanto riguarda il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023. L’agente ne chiede 7, i nerazzurri arriverebbero fino a 5 milioni di euro chiedendo l’innalzamento della clausola (111 milioni, valida solo per l’estero dal 1° al 7 luglio) se non la cancellazione. Inoltre, il Manchester United potrebbe presentare un’offerta davvero allettante: ben 60 milioni di euro, anche se il club di Zhang ne vorrebbe almeno 100. In alternativa, la ‘beneamata’ sarebbe pronta ad uno scambio tra il centravanti argentino e Paul Pogba, che è fresco di rinnovo fino al 2022.

Il Barcellona rimane comunque ancora in pole per l’ex giocatore del Racing, dato che ha già un accordo totale sull’ingaggio che si aggira attorno ai 10 milioni di euro a stagione.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, positivo al Covid-19 e tolto dalla lista Champions

Inter-Milan, Cesari tuona: ” Più grave di Pjanic-Orsato”