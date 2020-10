Inter-Borussia M’Gladbach, Lukaku attacca: “Regalati due gol!”

Romelu Lukaku protagonista con una doppietta del match di Champions contro il Borussia Moenchengladbach. Ecco le dichiarazioni del bomber nerazzurro

Lukaku fa doppietta ed evita la sconfitta contro il Borussia Moenchengladbach al debutto stagionale in Champions League. Al termine della sfida del ‘Meazza’, il bomber dell’Inter ha criticato molto la squadra: “Dobbiamo essere più forti, anche la difesa deve fare meglio – le parole a ‘Sky Sport’ del belga – Abbiamo incassato due gol per errori nostri, sbagliando tantissime occasioni. Certi errori si pagano, quello di stasera per me non è un buon risultato. E’ un momento difficile – ha aggiunto in conclusione il numero 9, autore di 6 gol nelle prime cinque partite della stagione. Per tutte le altre notizia sui nerazzurri CLICCA QUI – ma dobbiamo continuare a lavorare e a credere nelle nostre capacità”.

