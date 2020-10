Bomba dalla Germania: offerti 50 milioni per Ginter

‘Sport Bild’ sgancia la bomba: l’Inter avrebbe presentato un’offerta da 50 milioni di euro per Matthias Ginter, difensore centrale del Borussia Moenchengladbach. La notizia trova conferme in queste ultime ore in merito all’interessamento dei nerazzurri, poiché la cifra esatta appare discordante in merito agli annunci e al mercato compiuto dalla società quest’estate.

