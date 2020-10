Inter, comunicato UFFICIALE | Hakimi negativo al tampone

Le ultime news Inter mettono in evidenza la nota ufficiale del club nerazzurro a tema Covid-19 sul terzino marocchino Achraf Hakimi

Grande notizia per Conte alla vigilia di Genoa-Inter. Achraf Hakimi non è più positivo al Covid-19. “FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato negativo al tampone effettuato ieri dopo la positività riscontrata dai controlli UEFA prima della partita contro il Borussia Mönchengladbach – recita la nota ufficiale del club targato Suning – Il giocatore, completamente asintomatico, è stato sottoposto oggi a un ulteriore tampone per valutare la sua effettiva situazione”. Come Ashley Young, l’ex Real dovrebbe tornare a disposizione del tecnico per il match di Champions contro lo Shakhtar di scena martedì prossimo in Ucraina. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

