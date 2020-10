Cronaca, tabellino, top e flop della gara Genoa-Inter valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A



L’Inter riscatta il ko nel derby e il pareggio con il Borussia in Champions vincendo al ‘Ferraris’ contro l’ottimo Genoa di Maran. Lukaku e D’Ambrosio, entrambi in gol nel secondo tempo dopo l’ingresso decisivo di Barella al posto di un altalenante Eriksen, regalano a Conte tre punti preziosi e il momentaneo terzo posto in classifica. Ora i nerazzurri torneranno in campo martedì sera a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk.

Pagelle e tabellino Genoa-Inter

TOP

Lukaku – Segna ed è decisivo anche quando non è in serata. Settimo gol in queste prime sei partite.

Ranocchia – Chiamato a rimpiazzare de Vrij, non uno qualunque, gioca una partita perfetta. Segno che si allena sempre bene e che mentalmente è sul pezzo. Per nulla scontato quando si gioca poco o nulla…

Barella – Dà la scossa e l’assist a Lukaku per l’uno a zero. Per caratteristiche, nonostante i difetti, è insostituibile. E quando non c’è, così come quando c’è, si sente.

FLOP

Lautaro Martinez – Fin troppo nervoso, tanto che si ‘scontra’ con Lukaku ed Eriksen andando poi su tutte le furie dopo il cambio con Pinamonti. Un Lautaro così all’Inter non serve, ma nemmeno a Lautaro stesso.

Perisic – Inizia bene, poi fa meno del compitino.

Genoa-Inter 0-2

63′ Lukaku, 79′ D’Ambrosio



Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Bani; Ghiglione, Behrami (60′ Zajc), Badelj (60′ Radovanovic), Rovella (83′ Melegoni), Czyborra (45′ Pellegrini); Pandev, Pjaca. All.: Maran.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Brozovic, Vidal, Perisic (58′ Hakimi); Eriksen (58′ Barella); Lukaku, Lautaro Martinez (71′ Pinamonti). All.: Conte.

Arbitro: Massa di Imperia

Var: Di Bello

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Bani (G)

Espulsi:

Note: p.t. no recupero; s.t.3′

