Le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima della gara Genoa-Inter valevole per la quinta giornata di Serie A

Beppe Marotta ha parlato a ‘Sky Sport’ prima della sfida col Genoa valevole per la quinta giornata di Serie A: “Posizione del club sul ‘caso’ Hakimi? C’è delusione e rammarico per le decisioni che abbiamo dovuto subire, al mattino era negativo e il pomeriggio alle quattro era positivo – ha esordito l’Ad dell’Inter – Tutto questo ha generato degli scompensi nella preparazione della gara, spero che la UEFA sia più precisa in futuro sul piano della comunicazione. Ora il calciatore è riabilitato a tutti gli effetti. Perché quest’inizio difficile? Fin qui si tratta di un consuntivo provvisorio, solo più avanti si potranno fare delle considerazioni. Ricordo che abbiamo concluso a fine agosto la stagione, poi abbiamo avuto diversi ‘casi’ di Covid-19 che non devono essere un alibi ma allo stesso tempo un fattore andato a nostro sfavore. Obiettivo scudetto? E’ un’impresa difficile, ma c’è fiducia e siamo contenti del percorso intrapreso. L’obiettivo è sicuramente quello di vincere“. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

